Vulkaneifel: 88-Jähriger stürzt mit E-Bike und stirbt

Er bremste und verlor die Kontrolle: Ein E-Bike-Unfall hat für einen älteren Mann in der Eifel schlimme Folgen.

GEROLSTEIN. Ein 88 Jahre alter Mann ist in Gerolstein im Kreis Vulkaneifel mit seinem E-Bike gestürzt und später an seinen schweren Verletzungen gestorben. Wie die Polizei mitteilte, war er am Samstagmittag auf unebener Straße unterwegs gewesen und bremste sein Pedelec.

Dabei verlor er die Kontrolle und stürzte. Ein Rettungshubschrauber brachte den 88-Jährigen noch in ein Krankenhaus, in dem er aber dann starb. Fahrräder mit Elektromotor gibt es in verschiedenen Varianten. Bei Pedelecs wird der Fahrer bis zu einer Geschwindigkeit von maximal 25 Kilometern pro Stunde unterstützt. (Quelle: dpa)