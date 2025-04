Fußball: Elversberg überzeugt im Aufstiegskampf – FCK patzt in Magdeburg

Spannung am heutigen Sonntag im Aufstiegskampf der 2. Bundesliga: Während sich die SV Elversberg mit einem historischen Kantersieg eindrucksvoll zurückmeldet, erlebt der 1. FC Kaiserslautern im Verfolgerduell beim 1. FC Magdeburg einen herben Rückschlag.

Elversberg mit Rekordsieg gegen Regensburg

Mit einem furiosen 6:0-Heimsieg gegen Jahn Regensburg sendet die SV Elversberg ein deutliches Lebenszeichen im Kampf um den Aufstieg. Die Mannschaft von Horst Steffen und Co-Trainer Rudi Thömmes, war dem Schlusslicht in allen Belangen überlegen und stellte mit dem höchsten Zweitliga-Sieg der Vereinsgeschichte ihre Ambitionen unter Beweis.

Die Treffer für die Saarländer erzielten Tom Zimmerschied (13.), Carlo Sickinger (36., per Handelfmeter), Fisnik Asllani (43./87.), Semih Sahin (57.) und Robin Fellhauer (65.). Regensburg war offensiv zu harmlos, defensiv überfordert – und steht nun acht Punkte hinter dem rettenden Ufer.

Dank des Sieges klettert Elversberg auf Platz sechs der Tabelle und liegt nur noch zwei Punkte hinter dem Relegationsrang.

Kaiserslautern verliert Topspiel – Magdeburg zieht vorbei

Weniger erfolgreich verlief der Spieltag für den 1. FC Kaiserslautern: Im direkten Duell gegen den 1. FC Magdeburg unterlagen die Roten Teufel mit 0:2 (0:2). Ausgerechnet der gebürtige Pfälzer Baris Atik avancierte mit einem Doppelpack zum Matchwinner.

Atik traf in der 29. Minute mit einem Flachschuss und erhöhte in der 43. Minute per Flanke, die direkt im Tor landete. Die Lauterer kamen erst in der zweiten Hälfte besser ins Spiel, konnten ihre wenigen Chancen jedoch nicht nutzen – unter anderem vergab Ragnar Ache eine Großchance zum Anschluss.

Durch die Niederlage muss Kaiserslautern den Relegationsplatz an Magdeburg abtreten.