Trier: Täter kam durchs Kellerfenster – Einbruch in der Kutzbachstraße

TRIER. Wie die Polizei Trier mitteilt, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter am Sonntag, 24. November, verschaffte sich durch Aushebeln eines Kellerfensters gegen 09.25 Uhr Zutritt zu einem Wohnhaus in der Kutzbachstraße in Trier.

Der Täter war zuvor über einen Zaun zum Terrassenbereich des Hauses geklettert. Er dursuchte das Anwesen und flüchtete schließlich unerkannt durch die Terrassentür.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Trier zu melden: 0651 9779-2290.