Bundestagswahl: Trier braucht 1000 Wahlhelfer – Stadt erhöht Pauschale deutlich

TRIER. Ursprünglich war sie geplant für September, nun wird sie wohl vorgezogen auf den 23. Februar: Die Bundestagswahl 2025. Die Stadt Trier braucht rund 1.000 Wahlhelfer – und erhöht die Entschädigung für die Freiwilligen nun deutlich.

In weniger als 100 Tagen wird der Bundestag neu gewählt. Das stellt Kommunen wie die Stadt Trier vor erhebliche Herausforderungen. Denn eigentlich war alles wie immer auf eine Wahl im Herbst ausgerichtet. Nun müssen viele Schritte innerhalb der Verwaltung in wenigen Wochen organisiert werden, für die eigentlich noch zehn Monate vorgesehen waren. Außerdem läuft gerade noch die Wahl zum Beirat für Migration und Integration, bei der 28.000 Triererinnen und Trierer wahlberechtigt sind.

Um ausreichend Wahlhelfer zu bekommen, die am Wahlsonntag in den Wahllokalen die Wahl organisieren und beim Auszählen helfen, hat die Stadt entschieden, die so genannte „Erfrischungspauschale“ deutlich zu erhöhen. Wahlhelferinnen und Wahlhelfer bekamen in Trier bisher 25 Euro oder 35 Euro, wenn sie die Funktionen Wahlvorsteher, Schriftführer oder deren Stellvertretung übernahmen. Die Beträge werden jetzt auf 50 Euro für Beisitzer und 80 Euro für die erwähnten Funktionsstellen erhöht. Oberbürgermeister Wolfram Leibe sagt: „Wahlhelferin oder Wahlhelfer zu sein, ist gelebte und konkrete Mitarbeit an unserer Demokratie. Die Erhöhung der Beträge ist für mich ein Zeichen der Anerkennung, dass die Menschen Zeit und Energie in diesen Wahlsonntag stecken.“

Insgesamt geht die Verwaltung davon aus, dass die Auszählung deutlich schneller verlaufen wird als bei der Kommunal- und Europawahl in diesem Jahr. Im Gegensatz zu den Wahlen im Juni, bei denen die Bürgerinnen und Bürger je nach Stadtteil über 70 einzelne Kreuzchen machen konnten, gibt es bei der Bundestagswahl nur zwei Stimmen, eine für die Partei, eine für den Direktkandidaten.

Derzeit laufen im Bereich Wahlen des Amtes Stadtentwicklung, Statistik | Wahlen die Vorbereitungen für die Wahl auf Hochtouren. Der Bereich Wahlen, der normalerweise nur aus drei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern besteht, wird wie auch schon bei anderen Wahl personell verstärkt. 59 Wahllokale verteilt über die ganze Stadt müssen gefunden werden. Dabei stehen einzelne Räumlichkeiten wegen der Karnevalszeit nicht wie sonst üblich zur Verfügung, neue, barrierefreie Räume werden dann gesucht. Da voraussichtlich viele Menschen wieder die Möglichkeit zur Briefwahl nutzen, wird es auch 59 Briefwahlbezirke geben. Die Auszählung der Briefwahl läuft am Wahlabend dann in der Arena Trier.

Wer Wahlhelfer werden will, kann sich beim im Bereich Wahlen melden, telefonisch unter 0651/718-4193, per Email an [email protected] oder direkt über dieses Kontaktformular https://antrag-kommunal.service.rlp.de/civ.public/start.html?oe=00.00.TR&mode=cc&cc_key=AnmeldungWahlhelfer. (Quelle: Stadt Trier)