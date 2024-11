Großkontrollen in der Vulkaneifel: Alkohol, Drogen, Sommerreifen im Schnee

GEROLSTEIN. Es war ein Tag voller Überraschungen für die Polizei in der Eifel: Am gestrigen Freitag, den 22.11.2024, führte die Polizeiwache Gerolstein eine groß angelegte Kontrolle mit dem Fokus auf Alkohol und Drogen im Straßenverkehr durch. Unterstützt wurden die Beamten von der Polizeiinspektion Daun, dem Hauptzollamt KEV und den Verkehrsdiensten aus Wittlich. Was sie dabei entdeckten, zeigt, wie gefährlich einige Autofahrer unterwegs sind.

Von 16:30 bis 23:00 Uhr wurde in Gerolstein, Pelm und Hillesheim streng kontrolliert – und das Ergebnis war erschreckend: Gleich neun Fahrzeugführer mussten ihre Autos stehen lassen. Besonders heikel: Ein Fahrer war stark alkoholisiert, ein anderer hatte Cannabis konsumiert, und ein dritter war nicht einmal im Besitz eines Führerscheins.

Doch damit nicht genug: Zwei Fahrer waren mit ihren Autos unterwegs, ohne eine gültige Pflichtversicherung abgeschlossen zu haben. Vier weitere Fahrzeuge waren bei geschlossener Schneedecke mit Sommerreifen oder Reifen ohne ausreichende Profiltiefe unterwegs. Eine Gefahr nicht nur für die Fahrer selbst, sondern auch für alle anderen Verkehrsteilnehmer.

Die Aktion soll Autofahrern deutlich machen, dass Verstöße dieser Art nicht nur teuer werden können, sondern auch Leben gefährden. Neben Bußgeldern und Anzeigen drohen Fahrverbote, Nachschulungen und in manchen Fällen sogar strafrechtliche Konsequenzen.