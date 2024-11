Tragischer Todesfall in Wittlich – Kind (4) stirbt an Meningokokken

WITTLICH. Wie der Volksfreund berichtet, ist es in Wittlich zu einem tragischen Todesfall gekommen: Ein vierjähriges Kind starb sehr wahrscheinlich an einer Meningokokken-Infektion. Noch in dieser Woche hatte das Kind eine Kita der Stadt besucht.

Laut dem Bericht des Volksfreunds hat das Kind, das an gestrigen Donnerstag mit hoher Wahrscheinlichkeit an den gefährlichen Bakterien verstarb, noch in dieser Woche die Kita Jahnplatz am Rommelsbach besucht. Die Erkrankung müsse sehr plötzlich aufgetreten und aggressiv verlaufen sein.

Laut Bürgermeister Joachim Rodenkirch habe das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich in der Kita Antibiotika an die Eltern verteilt. Auch die Kinder und das Personal der Kita sollen mit Antibiotika behandelt werden. Zudem habe man die Räumlichkeiten sowie die Spielgeräte der Kita desinfiziert. Die Maßnahmen hätten präventiven Charakter. (Quelle: Trierischer Volksfreund)