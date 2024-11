Bitburg: Über 300 Gäste beim Tag der offenen Tür der Otto-Hahn-Realschule plus

BITBURG. Am 16.11.2024 fand an der Otto-Hahn-Realschule plus der Tag der offenen Tür statt. Die Veranstaltung bot interessierten Eltern die Möglichkeit, sich mit ihrem Kind über die vielfältigen Angebote der gemeinsamen Orientierungsstufe zu informieren und sich beraten zu lassen.

Nach einer kurzen Begrüßung und einem Blick in die Klassenräume des neu errichteten Modulbaus konnten die Besucher die Schule in ihrem eigenen Tempo erkunden. Die Schulleitung, Lehrer und Schüler waren anwesend, um den interessierten Kindern und Eltern Fragen zu beantworten und spannende Einblicke in den Unterricht zu geben. Viele Besucher nutzten gerne die Gelegenheit, um mit den Lehrern ins Gespräch zu kommen, um mehr über die Orientierungsstufe vor Ort zu erfahren.

Eine Besonderheit der gemeinsamen Orientierungsstufe der Otto-Hahn-Realschule plus und des St.-Willibrord-Gymnasiums sind die verschiedenen Profilklassen, die den Schülern angeboten werden. Diese Klassen ermöglichen eine individuelle Schwerpunktsetzung und fördern die unterschiedlichen Begabungen der Schüler. Am Tag der offenen Tür wurden die Sportklasse, die bilinguale Englischklasse und die Mint-Klasse vorgestellt.

Zusätzlich nutzten vor allem die jungen Besucher in die Möglichkeit, selbst aktiv zu werden. Es wurden unter anderem spannende Experimente durchgeführt, tolle Kunstwerke hergestellt und Christmas Crackers gebastelt.

Ein weiterer Programmpunkt waren die Führungen durch die Räumlichkeiten des St.-Willibrord-Gymnasiums. Der Förderverein sorgte mit Kaffee und Kuchen für eine willkommene Stärkung der über 300 Gäste. Die Schulgemeinschaft freut sich über das große Interesse und bedankt sich bei den Schülerinnen und Schülern und den Lehrkräften für das große Engagement. (Quelle: Otto-Hahn-Realschule plus Bitburg)