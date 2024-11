Adventliches Event mit Öko-Weihnachtsbäumen und regionalen Wildprodukten im Meulenwaldhaus

TRIER-QUINT. Wer auf der Suche nach einem ganz besonderen Weihnachtsbaum und regionalen Wildprodukten ist, sollte sich den 3. Adventssamstag, den 14. Dezember 2024, im Kalender markieren. Das Forstamt Trier lädt an diesem Tag von 10 bis 14 Uhr zu einem adventlichen Event im neuen Meulenwaldhaus ein – mit allem, was das winterliche Herz begehrt.

Wild aus der Region: Nachhaltig genießen

Ob Wildbret von Hirsch, Reh oder Wildschwein, köstliche Wurstwaren oder delikate „wilde“ Spezialitäten in der Dose – hier kommt nur das Beste aus der Region auf den Tisch. Die Produkte wurden vom Forstamt Soonwald zubereitet und sind tiefgekühlt in praktischen haushaltsüblichen Portionen erhältlich. Aber Achtung: Der Vorrat ist begrenzt, also lohnt es sich, früh da zu sein. Vorbestellungen können vorab auf der Webseite des Forstamtes getätigt werden.

Der Baum fürs gute Gewissen: Ökologische Weihnachtsbäume

Ein weiteres Highlight des Tages: Unter dem Motto „Ökologischer Weihnachtsbaum zum Selbersägen“ können Besucher*innen ihre persönliche Nordmann- oder Edeltanne direkt vor Ort im Meulenwald aussuchen und eigenhändig absägen. Diese Weihnachtsbäume wachsen ohne Düngemittel oder Pflanzenschutzmittel heran und tragen die begehrten FSC°- und Fair-Trees-Zertifikate, die für nachhaltige und faire Forstwirtschaft stehen.

Ein kurzer Spaziergang von ca. 1,3 km führt vom Forstamt Trier zur Weihnachtsbaumkultur – frische Luft, ein Hauch von Abenteuer und der Stolz auf den selbst gesägten Baum inklusive.

Genuss und Gemütlichkeit

Was wäre ein adventlicher Ausflug ohne die passende Verpflegung? Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt: Heiße Getränke, Gegrilltes und selbstgebackene Leckereien, die der Förderverein der Meulenwaldschule anbietet, runden das Erlebnis ab.

Leider keine Weihnachtsdeko-Workshops

Ein kleiner Wermutstropfen: Der geplante Workshop „Weihnachtsdekoration mal anders“ musste leider abgesagt werden. Doch die vielen anderen Angebote machen das Event dennoch zu einem unvergesslichen Tag für die ganze Familie.

Ein Ausflug für Nachhaltigkeit und Regionalität

Das Event im Forstamt Trier ist mehr als nur ein Verkaufsstand – es ist eine Einladung, die Vorweihnachtszeit bewusst zu genießen, nachhaltige Entscheidungen zu treffen und regionale Produkte zu schätzen. Ob als Ausflug mit der Familie, Treffpunkt mit Freunden oder für alle, die das Besondere suchen: Dieses Event bringt Weihnachtsstimmung mit Herz.

📍 Adresse: Meulenwaldhaus, Am Rothenberg 10, 54293 Trier-Quint

🕙 Wann: Samstag, 14.12.2024, 10 bis 14 Uhr