Saarland: Jugendlicher zu dritt überfallen – ins Gesicht geschlagen und Tasche entrissen

NEUNKIRCHEN-STUMMPLATZ. Am Mittwoch, den 20.11.2024, gegen 18.30 Uhr, wurde ein 16-jähriger Jugendlicher vor dem Eingang zum Saarparkcenter auf dem Stummplatz in Neunkirchen von drei ihm unbekannten männlichen Personen ausgeraubt.

Dabei wurde ihm einmal ins Gesicht geschlagen damit man ihm die Tasche entreißen konnte, in der sich sein Geldbeutel befand. Durch den Schlag ins Gesicht erlitt der Jugendliche Schmerzen. Eine Personenbeschreibung war dem Geschädigten nicht möglich. Weitere Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Bei sachdienlichen Hinweisen wird gebeten sich mit der Polizei in Neunkirchen in Verbindung zu setzen (Telefon: 06821/2030, E-Mail: [email protected]). (Quelle: Polizeiinspektion Neunkirchen)