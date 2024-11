Hunsrück: Mit 15 Kindern an Bord – Schulbus fängt Feuer

MÖRSCHIED/HERRSTEIN-RHAUNEN. Wie die Polizei Idar-Oberstein mitteilt, ereignete sich am heutigen Mittwoch, 20.11.24, am Ortsausgang Mörschied in Fahrtrichtung Herborn ein Busbrand.

Hierbei geriet aufgrund eines technischen Defekts das Heck eines Schulbusses in Brand, der gerade mit 15 Schülern der Grundschule Kempfeld besetzt war.

Der Busfahrer konnte den Bus rechtzeitig stoppen, sodass alle Schulkinder unverletzt das Fahrzeug verlassen konnten.

Die Kinder wurden teilweise im Ersatzbetrieb nach Hause gebracht, als auch von Eltern in der nahegelegenen Ortslage Herborn persönlich abgeholt.

Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro. #

Die K21 zwischen den Ortschaften musste für den Zeitraum der Löscharbeiten vollgesperrt werden. Neben Rettungsdienst und Polizei waren auch die Feuerwehren Mörschied und Herrstein mit ca. 30 Kräften im Einsatz.