Prozessauftakt in Trier: Familientragödie in Zemmer – Freund der Mutter erstochen und Verwandten verletzt

TRIER. Ein halbes Jahr nach einem tödlichen Messerangriff in der Gemeinde Zemmer, Kreis Trier-Saarburg, beginnt heute der Prozess vor dem Landgericht Trier. Ein psychisch kranker Mann steht unter Anklage wegen Totschlags und versuchten Totschlags. Die Ereignisse hatten an Pfingsten für ein Großaufgebot der Polizei und großes Entsetzen in der Gemeinde gesorgt.

Massive Polizeipräsenz an Tatort

Am Pfingstsonntag verwandelte sich die idyllische Gemeinde Zemmer in einen Schauplatz eines Großaufgebots der Polizei. Mehrere Streifenwagen parkten entlang der Straßen und Wiesen, Sondereinsatzkräfte waren mit schwerer Schutzausrüstung vor Ort. Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen, der nur mit einer kurzen Hose bekleidet und gefesselt war, fest und führten ihn zu einem Krankenwagen.

Angriff im familiären Umfeld

Der Angeklagte, der damals zu einem Familientreffen in Zemmer war, soll am Sonntagmorgen den 60-jährigen Lebensgefährten seiner Mutter in dessen Haus mit einem Messer attackiert haben. Das Opfer erlag noch am Tatort seinen schweren Verletzungen. Während des Vorfalls soll der Mann auch versucht haben, einen weiteren Verwandten mit einem Schraubenzieher zu verletzen, bevor er in den Keller flüchten wollte.

Psychische Erkrankung und Schuldunfähigkeit

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Angeklagte beide Personen töten wollte. Allerdings wurde er als schuldunfähig eingestuft, da er an einer psychischen Erkrankung leidet. Sollte das Gericht der Anklage folgen, droht dem Mann eine dauerhafte Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung.

Der Prozess soll klären, was genau an jenem Tag geschah, und ob eine dauerhafte Sicherungsverwahrung in einer geschlossenen Einrichtung notwendig ist.

