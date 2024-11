Saarland: Feuerdrama in Pizzeria – Fünf Verletzte nach Kochunfall

NOHFELDEN/NEUNKIRCHEN/NAHE. Wie die Polizei Nordsaarland mitteilt, ereignete sich am heutigen Montagnachmittag, 18.11.2024, in einer an der Ortsdurchfahrt von Neunkirchen/Nahe befindlichen Gaststätte für Teigspezialitäten ein Brandgeschehen.

Während der Zubereitung von Speisen entwickelte sich in der Küche des Lokals plötzlich ein Feuer, welches zu enormen Rauchentwicklungen im gesamten Gebäude führte. Die insgesamt fünf anwesenden Bewohner und zugleich Betreiber des Lokals konnten noch eigenständig das Objekt verlassen, zeigten jedoch rauchgasbedingte, gesundheitliche Beeinträchtigungen und wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Aufgrund der massiven Rußrückstände bleibt das Anwesen vorübergehend unbewohnbar. Die Höhe des entstandenen Schadens kann bislang nicht abgeschätzt werden. Die Brandursache wird derzeit noch untersucht, jedoch kann ein vorsätzliches Handeln ausgeschlossen werden.