Großzügige Unterstützung für die Schlaganfall-Station im Krankenhaus Bernkastel/Wittlich

WITTLICH. Wie das Verbundkrankenhaus Bernkastel/Wittlich mitteilt, hat der Lions Club Wittlich-LESURA das Wegbereiter-Projekt „Erweiterung der Schlaganfall-Station“ des Verbundkrankenhauses Bernkastel/Wittlich mit einer großzügigen Spende von 1.000 Euro unterstützt.

Diese Mittel fließen direkt in das Bauprojekt der neuen Schlaganfall-Station und stärken somit die Gesundheitsversorgung in der Region.

Um die notwendige Erweiterung der Schlaganfall-Station von 6 auf 10 Überwachungsbetten schnellstmöglich umsetzen zu können, erfolgt die Finanzierung vollständig aus Eigenmitteln. Die geplanten Baukosten des Projekts belaufen sich auf 2,4 Mio. Euro, die aufgrund unvorhersehbarer Kostensteigerungen höher ausfallen als ursprünglich kalkuliert. Mit dem Ziel die Erweiterung trotz der gestiegenen Kosten wie geplant realisieren zu können, hat das Verbundkrankenhaus ein Spendenprojekt ins Leben gerufen.

Ein herzliches Dankeschön richtete die Klinik an Ulrike Brämer und Barbara C. Adt vom Lions Club Wittlich-LESURA, die die Spende symbolisch überreichten. Gemeinsam mit Jürgen Esch, Kfm. Bereichsdirektor, und PD Dr. Jörn Zeller, Chefarzt der Neurologie, wurde die Spende offiziell entgegengenommen. Vielen Dank an den Lions Club Wittlich-LESURA!

Mehr über das Projekt: www.wegbereiter-krankenhaus.de

Noch ein Hinweis: Der Verkauf des beliebten Adventskalenders 2024 des Lions Clubs ist im vollen Gange! Für nur 5 € gibt es die Chance auf 350 Preise im Gesamtwert von 15.000 € – und Sie unterstützen dabei gleich mehrere Projekte, wie die Schlaganfall-Station des Verbundkrankenhauses und das Kindersingen im Eventum im April 2025. Kalender sind erhältlich in der Altstadt Buchhandlung und Buchhandlung Nels in Wittlich sowie Goertz in Bernkastel-Kues. Ab 3 Stück auch per Post: https://wittlich-lesura.lions.de/kontakt.