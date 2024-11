Fairplay Tour: Schweitzer lobt „lebendige Graswurzelpartnerschaft mit Ruanda“

MAINZ. „Die Fairplay Tour gehört seit vielen Jahren zu den herausragenden Sportveranstaltungen in Rheinland-Pfalz und in der Großregion. Das Engagement aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Kooperationspartner sowie Helferinnen und Helfern ist ein Zeichen für internationale Solidarität und unsere lebendige Graswurzelpartnerschaft mit Ruanda und trägt nachhaltig dazu bei, die Unterrichtsbedingungen und die Wasserversorgung der Menschen mit konkreten Maßnahmen zu verbessern“, betonte Alexander Schweitzer anlässlich der 24. Fairplay Tour.

Im Rahmen der Solidaritätstour mit dem Fahrrad wurden von den teilnehmenden Radlerinnen und Radlern Spenden in Höhe von 14.700 Euro gesammelt. Staatssekretärin Heike Raab nahm diese während der Halbzeitpause des Basketballspiels Gladiators Trier gegen Uni Baskets Münster entgegen. „Ich freue mich sehr, die gemeinsam erradelten Spendengelder entgegenzunehmen. Der beherzte und hoch motivierte Einsatz aller Beteiligten kommt unserem Partnerland Ruanda zugute“, hob Staatssekretärin Heike Raab hervor. Mit den Spenden wird im Rahmen der Partnerschaft zwischen Rheinland-Pfalz und Ruanda der Bau und die Ausstattung von drei Klassenzimmern sowie die Installation einer 10 m³ Zisterne an der Group Scolaire Bweramvura gefördert. Den ruandischen Schülerinnen und Schülern können so bessere Lernumgebungen ermöglicht werden.

Die Fairplay Tour wurde bereits zum 24. Mal in Kooperation der Landesregierung mit EuroSportPools, dem Landessportbund Rheinland-Pfalz, dem Europäischen Netzwerk der Akademien des Sports und der Europäischen Akademie des rheinland-pfälzischen Sports ausgerichtet. Jugendliche aus Europa und Ruanda radeln seit 1999 gemeinsam rund 500 Kilometer durch die Großregion, Belgien, Luxemburg, Frankreich, Rheinland-Pfalz und das Saarland und sammeln dabei jährlich Spendengelder für Schul- und Bildungsprojekte im Rahmen der rheinland-pfälzischen Partnerschaft mit Ruanda. Seitdem wurden insgesamt mehr als 3,5 Millionen Euro an Spendengeldern gesammelt. Damit konnten bereits 23 Schulen in Ruanda und auch in anderen Ländern der Welt gebaut werden. Ministerpräsidentin a.D. Malu Dreyer war bisher Schirmherrin der Fairplay Tour. Ab 2025 wird Ministerpräsident Alexander Schweitzer die Schirmherrschaft für die Fairplay Tour übernehmen. (Quelle: Staatskanzlei Rheinland-Pfalz)