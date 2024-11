Zweimal über Hundert: Die Mettlachs sind das älteste Ehepaar in Trier

TRIER. Naturverbunden leben und sich vor allem aus dem eigenen Garten ernähren – so wird man 100 Jahre alt. Das sagt eine, die es wissen muss: Anneliese Mettlach feierte kürzlich diesen seltenen Geburtstag im Seniorenstift St. Irminen. Beigeordneter Dr. Thilo Becker überbrachte der Jubilarin die Glückwünsche der Stadt Trier nebst OB-Wein und Blumen. Für den Ortsbezirk Heiligkreuz gratulierte der stellvertretende Ortsvorsteher Jörg Kämper.

Dabei ist Anneliese noch nicht mal das älteste Familienmitglied: An ihrer Seite nahm Rudolf Mettlach an der Feier teil – der 102 Jahre alte Kunstmaler und Architekt ist nicht nur Annelieses Ehepartner, sondern auch der älteste Mann in Trier.

Bis 2023 lebte das seit über sechzig Jahren verheiratete Paar noch im eigenen Haus in Heiligkreuz. Das Gärtnern war immer das liebste Hobby für Anneliese Mettlach: „Ich habe mich um den Garten gekümmert, bis es eben nicht mehr ging.“ Als gelernte Köchin und Hauswirtschafterin konnte sie die Ernte aus ihren Beeten und Obstbäumen auch sehr schmackhaft zubereiten.

Aufgewachsen ist Anneliese Mettlach in Großrosseln im Saarland. Nach ihrer Berufsausbildung war sie in leitender Funktion in einer Betriebskantine in Saarlouis tätig, ehe sie nach der Hochzeit zu ihrem Mann nach Trier zog. (Quelle: Stadt Trier)