Ulmener Maar-Stollen gewinnt Tourismuspreis Rheinland-Pfalz 2024

DAUN/ULMEN. Die Verbandsgemeindeverwaltung Ulmen hat es geschafft! Das Projekt „Ulmener Maar-Stollen mit der Ulmener Entdeckertour – eine digitale Zeitreise in der Vulkaneifel“ wurde am 7. November 2024 auf dem Tourismustag Rheinland-Pfalz mit dem Tourismuspreis Rheinland-Pfalz 2024 in der Kategorie „Projekt des Jahres“ ausgezeichnet.

Bürgermeister Alfred Steimers und Stadtbürgermeister Thomas Kerpen freuen sich: „die Auszeichnung ist ein perfekter Abschluss für ein aufwendiges Projekt, an dem viele Beteiligte mitgewirkt haben. Die Zusammenarbeit von Fachbehörden, der GesundLand GmbH und der Natur- und Geopark GmbH und nicht zuletzt dem fördergebenden Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau mit den Akteuren vor Ort war vorbildlich“.

Fantastischer Einblick in die Erdgeschichte der Vulkaneifel

Der Ulmener Maar-Stollen verbindet auf einzigartige Weise den Jungferweiher und das Ulmener Maar und ermöglicht Besuchern einen unterirdischen Einblick in die faszinierende Erdgeschichte der Vulkaneifel. Mit einer Länge von 126 Metern und einem Höhenunterschied von 10 Metern führt der Stollen durch einen Querschnitt ehemaliger Vulkane – ein einzigartiges Erlebnis, das Besucher ohne persönliche Schutzausrüstung durchqueren können. „Besucht werden kann der Stollen von allen, denn auch das Thema Barrierefreiheit wird hier großgeschrieben“, betont Ulmens Stadtbürgermeister Thomas Kerpen.

Die Jury zeigte sich von der Kombination aus geologischer Einzigartigkeit und innovativer Besucherlenkung überzeugt: „Seit der Öffnung dieses Stollens, der auf weltweit einzigartige Weise zwei Maare miteinander verbindet, können Besucher unterirdisch durch den Querschnitt ehemaliger Vulkane gehen. Mit diesem kostenfreien Erlebnis und einer geschickten Besucherlenkung – bestehend aus barrierefreien Wegen, einem kindgerechten Quiz, dreisprachigen Schautafeln sowie zahlreichen Pickpoints, die über QR-Codes zu Geschichten auf dem Smartphone führen, hat der Ort Ulmen sein Alleinstellungsmerkmal wirkungsvoll und wertschöpfend zur Geltung gebracht. Das Projekt wurde gefördert mit EU-Mitteln aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (hier: Investition in Wachstum und Beschäftigung) 2014-2020 und gefördert durch das Land Rheinland-Pfalz.“

Projektleiterin Daniela Saxler hebt die Bedeutung des Stollens für die geologische Vermittlung in der Region hervor: „An kaum einem anderen Ort in der Vulkaneifel kann man die geologischen Besonderheiten unserer Heimat so anschaulich erleben wie im Ulmener Maar-Stollen.“ Die Attraktion lädt Besucher zu einer spannenden Entdeckertour durch die vulkanische Vergangenheit der Eifel ein und macht die Stadt Ulmen zu einem Anziehungspunkt für Gäste aller Altersgruppen.

„Ulmen bietet viele Facetten: das Maar, die Burg, den historischen Ortskern, Wanderwege, Hydrologie und Geologie“, so Kerpen weiter. „Wir freuen uns, dass der Ulmener Maar-Stollen mit diesem Preis ausgezeichnet wurde und damit Ulmen als touristisches Highlight in Rheinland-Pfalz weiter gestärkt wird.“

Stadt und Verbandsgemeindeverwaltung Ulmen gratulieren herzlich den weiteren Preisträgern des Tourismuspreises Rheinland-Pfalz 2024: dem Ferienhof Hardthöhe aus Oberwesel als „Gastgeber des Jahres“ und dem Jugendstilhotel Trifels aus Annweiler am Trifels für die „Innovation des Jahres“.Mit dem Gewinn des Tourismuspreises konnte Ulmen sein Engagement im Tourismusbereich eindrucksvoll unter Beweis stellen und unterstreicht die Attraktivität der Region als Reiseziel für die ganze Familie.

www.gesundland-vulkaneifel.de/ulmener-maar-stollen-entdecker-tour