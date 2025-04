Betrunkener donnert in Verkaufsraum von Tankstelle an B9

KOBLENZ. Am heutigen Sonntagmorgen ereignete sich gegen 9.45 Uhr ein Verkehrsunfall kurz hinter der Koblenzer Europabrücke an der dortigen Tankstelle an der B9 in Fahrtrichtung Bonn. Infolge von Alkoholeinfluss kam ein 30-jähriger Fahrzeugführer mit seinem PKW von der Fahrbahn ab, fuhr über das Tankstellengelände und kam im Verkaufsraum zum Stehen.

Zu diesem Zeitpunkt befanden sich neben dem Mitarbeiter keine weiteren Personen im Raum. Der Kassierer stand hinter der Kasse und blieb unverletzt. Drei der vier Insassen des Fahrzeuges standen leicht unter Schock und wurden vorsorglich medizinisch im Krankenhaus untersucht.

Dabei konnten keine relevanten Verletzungen festgestellt werden. Dem Fahrer wurde zum Zwecke der Strafverfolgung eine Blutprobe entnommen, weiter ist dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Sowohl am PKW als auch dem Gebäude entstand hoher Sachschaden. Zur genauen Höhe können noch keine Aussagen gemacht werden. (Quelle: Polizeipräsidium Koblenz)