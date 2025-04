Hunsrück: PKW-Fahrer (75) kollidiert mit Baum – schwerverletzt

SARGENROTH. Am Freitag, 25.4.2025, befuhr ein 75-jähriger Fahrer gegen 13.15 Uhr mit seinem PKW die L162 aus Richtung Holzbach kommend in Richtung Sargenroth. In einer leichten Linkskurve verlor der Fahrer aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Baum.

Der Fahrer erlitt durch den Zusammenstoß schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen und wurde mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert. Der PKW erlitt einen Totalschaden. Die Unfallstelle musste für die Unfallaufnahme kurzzeitig vollgesperrt werden. (Quelle: Polizeidirektion Koblenz)