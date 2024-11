Haltepunkte an der Weststrecke: Auftakt für Baumaßnahmen in Euren

TRIER. Wenn im Frühjahr 2025 die ersten Personenzüge über die Weststrecke rollen, dann werden, so verspricht es die Bahn, auch die Bahnsteige der fünf neuen Haltepunkte nutzbar sein.

Nutzbar heißt aber nicht unbedingt gut erreichbar: Überall stehen noch die sogenannten „Umfeldmaßnahmen“ aus, für die die Stadt zuständig ist. Dazu gehören barrierefreie Zugänge, Infrastruktur für den Fahrradverkehr, Bushaltestellen und Parkmöglichkeiten.

Das berichtet die Trierer Rathaus Zeitung in ihrer aktuellen Ausgabe vom Dienstag.

Dass die Arbeiten erst nach der Wiederaufnahme des Zugverkehrs starten, liegt in der Natur der Sache, wie Baudezernent Dr. Thilo Becker immer wieder betont hat: „Wir können mit unserem Part erst beginnen, wenn die Bahn ihre Maßnahmen abgeschlossen hat und die Baufelder geräumt hat.“

Jetzt hat der Stadtrat einstimmig einen ersten konkreten Baubeschluss für den Haltepunkt Euren gefasst: In der Nähe der Bahnsteige an der Eisenbahnstraße entsteht eine neue Bushaltestelle und eine „Bike & Ride-Station“ für den Radverkehr mit doppelstöckigen, abschließbaren Fahrradboxen, Lademöglichkeiten für Akkus, Abstellbügeln und einem Servicebereich mit Werkzeugen. Für den fußläufigen Zugang von der Straße In den Särken wird ein bereits bestehender Weg eingeebnet, befestigt und beleuchtet. Zudem wird es neue Querungsmöglichkeiten über die Eisenbahnstraße geben.

Für die Anfahrt mit dem Auto entsteht direkt angrenzend an den nördlichen Bahnsteig eine Park & Ride-Anlage mit 40 Stellplätzen. Zum Baubeschluss gehört außerdem der barrierefreie Umbau der nahe gelegenen Bushaltestelle in der Diedenhofener Straße.

Die Gesamtkosten werden mit 1,33 Millionen Euro beziffert. Die Projekte zur Förderung des Fuß-, Fahrrad- und Busverkehrs am Haltepunkt werden vom Bundesverkehrsministerium mit 90 Prozent bezuschusst. Für den Parkplatz und die Bushaltestelle Diedenhofener Straße soll ein Förderantrag beim Landesbetrieb Mobilität gestellt werden. Insgesamt rechnet die Stadt mit Zuschüssen von rund 970.000 Euro.

