35 Jahre Mauerfall: Schweitzer würdigt Mut der Ostdeutschen

MAINZ. „Der 9. November 1989 erinnert die Menschen in ganz Deutschland daran, wie mutig die ostdeutschen Bürgerinnen und Bürger ihre Freiheit erkämpft und ein totalitäres Regime friedlich zu Fall gebracht haben“, würdigte Ministerpräsident Alexander Schweitzer den 35. Jahrestag des Mauerfalls.

„Die Bilder der Maueröffnung und des Jubels der Menschen berühren auch 35 Jahre nach den Ereignissen. Dieser Tag bleibt eng verbunden mit dem Streben nach Einigkeit und Recht und Freiheit für alle Deutschen,“ so Schweitzer weiter. Angesichts der vielen Krisen und Konflikte in der Welt sei die Erinnerung an diesen epochalen Umbruch umso bedeutender, fügte der Ministerpräsident hinzu. „Das Datum ist auch der Beginn einer neuen Phase der europäischen und internationalen Zusammenarbeit. Wir in Rheinland-Pfalz sind dankbar für die friedliche Revolution, die die europäischen Staaten näher zusammengebracht hat. Und wir werden auch in Zukunft unseren Beitrag leisten, diese Einigung weiter zu festigen.“

So schön die Erinnerung an 1989 sei, so wichtig sei das Andenken an den 9. November 1938 und die furchtbaren Pogrome an Juden und Jüdinnen in Deutschland. „Der 9. November 1938 ist uns eine Mahnung, dass Demokratie und Freiheit niemals selbstverständlich sind. Und er mahnt uns auch heute, allen Formen von Antisemitismus und Menschenfeindlichkeit entschieden entgegenzutreten“, sagte der Ministerpräsident. (Quelle: Staatskanzlei Rheinland-Pfalz)