Waghalsiges Überholen in der Vulkaneifel: Frontal-Crash knapp vermieden

BIRRESBORN/GEROLSTEIN. Am gestrigen Mittwoch kam es um 15.05 Uhr auf der L24 zwischen Birresborn und Gerolstein zu einem gefährlichen Überholmanöver.

In Höhe des Mineralbrunnens überholte ein schwarzer PKW Audi trotz herannahendem Gegenverkehr mehrere Fahrzeuge und entfernte sich in Richtung Birresborn. Ein PKW in Fahrtrichtung Gerolstein musste stark abbremsen um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden.

Zeugen der Situation werden gebeten sich bei der Polizei in Gerolstein (06591/95260; [email protected]) zu melden. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)