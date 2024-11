Trier: Spendenübergabe der Aktion „Frauenlauf für Frauenhaus“

TRIER. Es ging um ein sehr ernstes Thema, das auch nachdenkliche Mienen hinterließ. Dennoch gab es bei der Spendenübergabe freudige Gesichter in der Geschäftsstelle des Silvesterlauf Trier e.V.: Die karitative Aktion zum 4. Edith Lücke-Frauenlauf hat insgesamt 4.000 Euro für das Frauenhaus Trier eingebracht.

Die Einrichtung bietet misshandelten und von Misshandlung bedrohten Frauen mit ihren Kindern einen Zufluchtsort.

„Wir sind den Laufsponsoren und dem veranstaltenden Verein sehr dankbar für die wertvolle Unterstützung“, sagte Ina-Maria Wagner-Böhm als Frauenhaus-Repräsentantin. Die Vorstandsfrau des 1991 gegründeten Fördervereins Frauenhaus Trier e.V. berichtete über die Arbeit der anonymen Zufluchtsstätte, die betroffenen Frauen während des Aufenthalts Schutz, Beratung und Unterstützung bietet sowie praktische Hilfe nach dem Auszug. Über neun Plätze verfügt die für die gesamte Region zuständige Trierer Einrichtung. Traurige Wahrheit: Der Bedarf ist höher. Wagner-Böhm kündigte an, das Spendengeld werde in ein Sportprojekt investiert: Den betroffenen Frauen soll regelmäßiges Training in Fitnessstudios ermöglicht werden.

Es geht darum, Frauen stark zu machen. Ihnen die Möglichkeit zu geben, ihren Körper positiv zu erfahren, um Schritt für Schritt größeres Selbstbewusstsein zu erlangen. Konform mit den Zielen des Trierer Frauenlaufs: Unter dem karitativen Motto FRAUENLAUF FÜR FRAUENHAUS hatten rund 800 Frauen und Mädchen ab zwölf Jahren am 15. September 2024 den 5-Kilometer-Lauf durch die Trierer Innenstadt absolviert: Mit freudigen Mienen schon beim Start vor den Kaiserthermen, und sichtlich begeistert im Ziel im römischen Amphitheater.

Die Spendensumme kam durch mehrere Aktionen zusammen. Dazu zählten freiwillige Beiträge, die von den Läuferinnen bei der Online-Anmeldung geleistet werden konnten, Erlöse aus Laufshirt-Verkäufen, die Versteigerung eines Erinnerungsalbums vom Lauf 2023 sowie Spenden von Sponsoren und Laufveranstalter. Der Frauenlauf-Ausrichterverein Silvesterlauf Trier lud nun zur Übergabe zweier symbolischer Schecks in seine Geschäftsstelle in der Maarstraße ein.

Die mit Spenden beteiligten Sponsoren erschienen ohne Ausnahme: Edith Lücke, Birgit Steil, Nina Thonet, Silvia Günther und Peter Michels, Vorstand der Volksbank Trier Eifel. Das Gruppenbild komplettierte Silvesterlauf-Vorstand Norbert Ruschel, der die Idee zur Unterstützung des Frauenhauses hatte. Das zweite Foto zeigt Frauenlauf-Repräsentantin Wagner-Böhm mit der elfjährigen Greta, die als Zuschauerin nach dem Frauenlauf 2023 derart begeistert war, dass sie den Umschlag eines Buches in den Regenbogenfarben gestaltete. Anschließend wurde es mit stimmungsvollen Fotos und zahlreichen prominenten Widmungen gestaltet. Greta hatte auch gleich ihr neuestes Werk mitgebracht: Das Frauenlauf-Buch 2024 – in der Grundfarbe blau, der Shirtfarbe von 2024.

Der 5. Edith Lücke-Frauenlauf steht bereits für den 14. September 2025 im Kalender.