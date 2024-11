FCK will mit Erfolg gegen Magdeburg weiteres Selbstvertrauen tanken

Der 1. FC Kaiserslautern will mit einem Erfolg gegen Magdeburg weiteres Selbstvertrauen tanken. Der FSV Mainz 05 steht vor einer schweren Aufgabe beim SC Freiburg.

MAINZ/KAISERSLAUTERN. In der 2. Fußball-Bundesliga möchte der 1. FC Kaiserslautern seine kleine Erfolgsserie ausbauen. Nach zuletzt drei starken Leistungen ist das Selbstvertrauen vor dem Spiel am heutigen Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Magdeburg entsprechend groß. Coach Markus Anfang hofft dabei auf die Unterstützung der Fans, zu denen er den Funken überspringen lassen will.

Beim FSV Mainz 05 gehört nach der Pokalniederlage die volle Konzentration dem Bundesliga-Duell beim SC Freiburg. Anders als gegen die Bayern rechnet sich Coach Bo Henriksen in dem Match bei den Breisgauern, das ebenfalls am heutigen Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) ausgetragen wird, deutlich mehr aus, auch wenn der Respekt vor den Südbadenern groß ist. Um Zählbares mitzunehmen, erwartet Henriksen eine bessere Performance als zuletzt und eine bessere Zweikampfführung.(Quelle: dpa)