Hermeskeil: Altkleider-Container auf Supermarkt-Parkplatz abgefackelt

HERMESKEIL. Am 31.10.2024 wurde zwischen 22.00 Uhr und 23.30 Uhr durch unbekannte Täter der Altkleidercontainer auf dem Parkplatz des NORMA-Marktes in Hermeskeil in Brand gesetzt. Hierbei wurden der Container sowie die darin enthaltene Bekleidung vollständig zerstört.

Der Schaden beläuft sich auf schätzungsweise 1.500,- Euro. Wer kann Angaben zu dem oder den Tätern machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Hermeskeil unter der Telefonnummer 06503/915110 melden. (Quelle: Polizeidirektion Trier)