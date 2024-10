Einbruch in weitere Gartenhütte in Morbach – Gartengeräte gestohlen

MORBACH-HOXEL. Wie von lokalo.de berichtet, kam es in der Nacht zum heutigen Samstag zu einem Einbruchdiebstahl auf dem Campingplatz in Morbach-Hoxel.

Am heutigen Morgen wurde bekannt, dass unbekannter Täter an einer weiteren Gartenhütte ein Fenster eingeschlagen und aus der Hütte einen Freischneider der Marke „Parkside“ sowie einen Rasenmäher unbekannter Marke entwendet hatte. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung. Wer kann Angaben zu auffälligen Fahrzeugen oder Personen im Bereich Morbach-Hoxel machen? Wurde ein Freischneider oder Rasenmäher zum Kauf angeboten? Sachdienliche Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiinspektion Morbach (Telefon: 06533-9374-0) oder jede andere Polizeidienststelle. (Quelle: Polizeidirektion Trier)