Luxemburg: Dealer verschluckt Drogenplomben – Festnahme!

ESCH-ALZETTTE. Wie die Police Grand-Ducale mitteilt, wurde eine Polizeistreife am Donnerstagabend, 24.10.24, in Esch-Alzette gegen 19.00 Uhr auf einen Mann aufmerksam, der sich beim Erblicken einer zweiten Polizeistreife in Höhe der Place Hôtel de Ville verdächtig verhielt.

Bei der anschließenden Kontrolle konnten die Beamten verdächtige Schluckbewegungen bei ihm beobachten und es wurden anlässlich der Körperdurchsuchung eine Drogenplombe, Bargeld und ein Mobiltelefon sichergestellt.

Da zudem der Verdacht bestand, dass er Drogenplomben geschluckt hatte, wurde er einer Scanneruntersuchung unterzogen, die positiv verlief.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Tatverdächtige festgenommen und am Morgen des 25.10.2024 dem Untersuchungsrichter vorgeführt.