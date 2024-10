Trier: Vier Listen treten bei Wahl zum Beirat für Migration und Integration an

TRIER. Zur Wahl des Trierer Beirats für Migration und Integration am Sonntag, 8. Dezember, hat der Wahlausschuss in seiner jüngsten öffentlichen Sitzung vier Listen zugelassen: Demokratische Internationale Liste (DIL), Bunte Liste Trier, Migrationsbrücke und Trier für alle (TFA). Die Stimmabgabe findet erstmals ausschließlich per Briefwahl statt.

Damit wird ein bewährtes Verfahren genutzt, das bereits in vielen anderen Kommunen angewendet wird. Die Zahl der Stimmberechtigten in Trier liegt bei knapp 28.500. Sie erhalten ab Montag, 4. November, einen Brief, in dem Wahlschein, Stimmzettel und ergänzende Informationen enthalten sind. Wer meint, wahlberechtigt zu sein, aber bis Sonntag, 17. November, keinen Brief erhält, sollte sich beim Bereich Wahlen im Rathaus melden, Telefon: 0651/718-4190, E- Mail: [email protected]. Weiter Informationen: www.trier.de/wahlen. (Quelle: Stadt Trier)