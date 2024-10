Nach 35 Jahren: Vorführung des Ehranger Heimatfilms „Bei uns in Ehrang“

TRIER-EHRANG. Im Jahr 1959 hat der Verein aus Anlass seines 50-jährigen Bestehens auf Initiative des damaligen 1. Vorsitzenden und Präsidenten Arthur Demuth (1932 bis 2008) einen Film mit dem Titel „Bei uns in Ehrang“ produziert. Dieser Heimatfilm im Vereinsbesitz ist das einzige Dokument dieser Art.

Das historische Filmmaterial wurde jüngst professionell digitalisiert. Der Heimatfilm wurde nach dem Produktionsjahr 1959 lediglich in drei weiteren Jahren öffentlich gezeigt: 1974, 1978 und 1989.

Im Rahmen des doppelten Jubiläums „65 Jahre Heimatfilm & 115 Jahre Verein“ zeigt der Theater- und Karnevalsverein „Blau-Weiß“ Ehrang 1909 die digitalisierte Version am Samstag, 2. November, um 19.00 Uhr öffentlich im Ernst-Freichel-Saal des Deutschen Roten Kreuzes Ehrang, Franziskusstraße 33. Tickets sind zum Preis von 5,00 Euro ausschließlich an der Abendkasse erhältlich, Einlass ist ab 18.00 Uhr. Mehr Informationen zum Verein unter www.blau-weiss.ehrang.de.

Über den Theater- und Karnevalsverein „Blau-Weiß“ Ehrang 1909 e.V.

Der Theater- und Karnevalsverein „Blau-Weiß“ Ehrang 1909 ist einer der ältesten sowie größten Theater- und Karnevalsvereine in der Region Trier mit über 560 Mitgliedern, davon über 100 aktiv sowie über 60 Kinder und Jugendliche in den verschiedenen Tanzgruppen. Weit über Ehrang hinaus ist der Verein für sein professionelles Laienschauspiel sowie seine Kostümsitzungen mit Unterhaltung auf höchstem Niveau bekannt. Neben den Veranstaltungen jährlich im Oktober und in der Karnevalszeit sind die Pflege des Brauchtums Karneval, Laienschauspiel, die Ehranger Mundart, die Förderung von Kindern, Jugendlichen sowie Senioren und das vielfältige soziale Engagement wesentliche Aspekte des Vereinslebens. Bis heute ist der Leitsatz „Durch das Schöne stets das Gute“ wichtiges Merkmal des Vereins.

Der Theater- und Karnevalsverein „Blau-Weiß" Ehrang 1909 ist online unter www.blau-weiss-ehrang.de sowie in den sozialen Netzwerken wie facebook, Instagram und YouTube online erreichbar. (Quelle: Theater- und Karnevalsverein „Blau-Weiß" Ehrang)