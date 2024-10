Sechsjährige in Eifelort sexuell missbraucht: Jugendlicher in Trier angeklagt

SPEICHER/TRIER. Wie der SWR berichtet, hat die Trierer Staatsanwaltschaft einen Jugendlichen wegen sexuellen Missbrauchs an einer Sechsjährigen in Speicher angeklagt.

Details gab der Leitende Oberstaatsanwalt Peter Fritzen mit Blick auf das Alter aller Beteiligten nicht bekannt. Der Jugendliche soll das Mädchen an einem Abend im Juli dieses Jahres mit Süßigkeiten hinter ein Haus gelockt und sich daselbst an ihr vergangen haben. Das Mädchen sei daraufhin nach Hause gelaufen und habe der Mutter von dem Übergriff erzählt. Wenige Tage darauf wurde der Jugendliche festgenommen und kam in Untersuchungshaft.

DNA-Spuren haben den Tatverdacht gegen den Jugendlichen mittlerweile untermauert. Das Kind ist laut Polizei traumarisiert, aber körperlich unversehrt. Ein Verhandlungstermin steht noch nicht fest. (Quelle: SWR)