Aggro-Fahrer im Saarland: Innerorts überholt, bis zum Stillstand ausgebremst

HOMBURG. Am Sonntag, 20.10.2024, gegen 11.00 Uhr, kam es auf der B423 in Homburg zu einer Nötigung im Straßenverkehr. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein männlicher Fahrzeugführer in einem weißen VW Polo mit Homburger Kreiskennzeichen die B423 aus Homburg-Einöd kommend in Fahrtrichtung Innenstadt.

Hierbei soll der Fahrer bereits durch eine rasante Fahrweise aufgefallen sein, indem dieser innerorts mehrere Fahrzeuge überholte. Weiterhin bremste der VW Polo in mindestens zwei Fällen andere Verkehrsteilnehmer bis zum Stillstand aus. In Homburg-Erbach, im Bereich der Hasenäckerstraße, verlor sich die Spur des Verkehrsrowdys.

Der männliche Fahrzeugführer des weißen VW Polo wird wie folgt beschrieben: Brille, Bart, dunkle Mütze („Batschkapp“), trug einen weißen Pullover oder eine weiße Jacke. Die Polizei Homburg sucht weitere Fahrzeugführer, welche ebenfalls durch die Fahrmanöver gefährdet oder genötigt wurden. Des Weiteren werden Zeugen gesucht, welche sachdienliche Angaben zur Sache machen können. Solche werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei in Homburg (06841/1060) in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeiinspektion Homburg)