Crash mit Schwerverletztem auf der A 61: Gleich zwei Pkw überschlagen sich

WALDLAUBERSHEIM/A61. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam auf der A 61 Richtung Koblenz am 20.10.2024 gegen 19.10 Uhr.

Dort beachtete an der Anschlussstelle Waldlaubersheim eine 55-jährige Fahrerin eines PKW beim Auffahren auf die Autobahn offenbar nicht die Vorfahrt des PKW eines 32-Jährigen auf der durchgehenden Fahrbahn.

Es kam zur Kollision und beide Fahrzeuge überschlugen sich. Die Autos kamen nach dem Zusammenstoß beide auf dem Dach zum Liegen. Im Anschluss fuhr noch ein dritter PKW über die Fahrzeugteile und wurde dabei leicht beschädigt.

Der 32-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt, die 55-Jährige leicht. Eine Beifahrerin im Fahrzeug der 55-Jährigen wurde nicht verletzt. Der 32-Jährige und die 55-Jährige wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser verbracht. Den Sachschaden am Auto der 55-Jährigen schätzt die Polizei auf ca. 8.000 Euro, den am Wagen des 32-Jährigen auf ca. 25.000 Euro.

Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Für die Unfallaufnahme wurde die A 61 für ca. eine Stunde voll gesperrt. Anschließend konnte der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Im Einsatz waren neben Beamten der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim auch drei Rettungswagen, ein Notarztwagen, die Feuerwehr Bingen und Stromberg.