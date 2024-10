Bürgeramt Trier: Dienstag bietet Chance für dringende Fälle ohne Terminvereinbarung

TRIER. Am kommenden Dienstag, 22. Oktober, öffnet das Bürgeramt Trier am Viehmarkt erneut seine Türen ab 7 Uhr für Bürgerinnen und Bürger, die ihre Anliegen ohne vorherige Terminvergabe erledigen möchten. Dieses Angebot richtet sich vor allem an Menschen mit dringenden Anliegen, die aus zeitlichen Gründen nicht auf einen Termin warten können.ö

Insgesamt können an diesem Vormittag rund 200 Anliegen bearbeitet werden, doch die Stadtverwaltung betont, dass die terminfreie Sprechstunde aufgrund der hohen Nachfrage mit langen Wartezeiten verbunden sein könnte. Bereits bei den vorherigen Öffnungen ohne Terminvergabe gab es großen Andrang, was zu Verzögerungen führte. Das Bürgeramt weist daher darauf hin, dass der reguläre Weg – mit Terminvergabe – in der Regel der schnellere und einfachere ist.

Verstärkung und neue Termine verfügbar

Dank interner Verstärkung konnten in der letzten Woche zahlreiche neue Onlinetermine bereitgestellt werden, auf die bereits über 2000 Bürgerinnen und Bürger zugegriffen haben. Wer sein Anliegen ohne Stress erledigen möchte, kann noch freie Termine für November, Dezember und Januar buchen. Die Terminbuchung erfolgt bequem online über die Seite termine-reservieren.de.

Gut vorbereitet zum terminfreien Vormittag

Für all diejenigen, die am Dienstag das Angebot ohne Termin wahrnehmen möchten, gibt es einen wichtigen Hinweis: Um unnötige Wartezeiten und mögliche Enttäuschungen zu vermeiden, sollten sich die Bürgerinnen und Bürger vorab genau informieren, welche Unterlagen für ihr Anliegen erforderlich sind. Die Mitarbeiter des Bürgeramts werden am Dienstag direkt am Eingang die Unterlagen prüfen, um sicherzustellen, dass keine unnötigen Wartezeiten entstehen und niemand aufgrund fehlender Dokumente unverrichteter Dinge wieder nach Hause geschickt werden muss.

Detaillierte Informationen zu den benötigten Dokumenten finden Interessierte auf der Website der Stadt Trier unter dem Bereich „Dienstleistungen A-Z“. Trotz der Verstärkung und der Bereitstellung von mindestens neun permanent geöffneten Schaltern sollten die Bürgerinnen und Bürger jedoch mit Wartezeiten rechnen.