Verbundkrankenhaus Bernkastel/Wittlich: Spendenaktion für Schlaganfall-Station

BERNKASTEL/WITTLICH. 40 Tage nach dem Start der Spendenaktion „Wegbereiter“ für den Ausbau der Schlaganfall-Station im Verbundkrankenhaus Bernkastel/Wittlich gibt es großartige Neuigkeiten: Dank der Unterstützung von über 100 Spenderinnen und Spendern ist bereits die Hälfte des Spendenziels erreicht!

Das Projekt, das den Ausbau der Schlaganfall-Station (Stroke Unit) auf 10 Überwachungsbetten unterstützt, hat durch die hohe Spendenbereitschaft der Gemeinschaft einen entscheidenden Schritt nach vorne gemacht. Jeder „Baustein“, der gespendet wird, trägt dazu bei, das Projekt, wie geplant umzusetzen und die Versorgung von Schlaganfallpatienten in der Region zu verbessern.

Die ursprünglich kalkulierten Baukosten von 2,4 Millionen Euro haben sich seit Baustart im April 2024 aufgrund unvorhersehbarer Baukostensteigerungen deutlich erhöht. Trotz dieser Herausforderungen gehen die Baumaßnahmen voran – ein Kraftakt, da es vollständig aus Eigenmitteln finanziert wird und nur Dank der Unterstützung der „Wegbereiter“ wie geplant umgesetzt werden kann.

„Die bisherige Spendenbereitschaft ist einfach überwältigend. Wir sind tief dankbar, dass so viele Menschen in unserer Region uns unterstützen und damit zeigen, wie wichtig ihnen die optimale Versorgung von Schlaganfallpatienten ist“, so PD Dr. Jörn Zeller, Chefarzt der Abteilung für Neurologie.

Auch Jeannette Diederichs, die kaufmännische Direktorin des Verbundkrankenhauses, zeigt sich erfreut: „Durch die Spenden erhalten wir die Möglichkeit, den dringend benötigten Ausbau der Station wie geplant zu realisieren. Die Unterstützung der Bevölkerung ist von unschätzbarem Wert für die Realisierung des Projekts.“

Spender haben ab 100 Euro die Möglichkeit, einen symbolischen Baustein in Form eines individuell beschrifteten Aufklebers zu erwerben. Dieser wird anschließend an der Spendenwand des WEGBEREITER-Projekts angebracht, die sich im zweiten Stock des Verbundkrankenhauses vor der neuen Schlaganfall-Station befindet. Die Bausteine auf dieser Wand symbolisieren den Fortschritt des Projekts und die engagierte Unterstützung der Gemeinschaft.

Um das Spendenziel von 100.000 Euro vollständig zu erreichen und den Ausbau wie geplant umzusetzen, sind weitere Wegbereiter notwendig. Weitere Informationen und Spendenmöglichkeiten finden Sie unter www.wegbereiter-krankenhaus.de. (Quelle: Verbundkrankenhaus Bernkastel/Wittlich)