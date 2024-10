RLP: Unbekannte rauben Zeitungsausträgerin mit vorgehaltenem Messer aus

EBERHAHN. Am 18.10.2024, gegen 0.45 Uhr, wurde eine 36-jährige Zeitungsausträgerin in der Waldstraße in Ebernhahn Opfer eines Raubdelikts. Die Geschädigte trug gerade Zeitungen aus, als zwei unbekannte Täter vor sie traten und mit vorgehaltenem Messer die Herausgabe ihres Mobiltelefons forderten.

Die Geschädigte händigte daraufhin ihr Handy aus. Die Täter flüchteten zu Fuß in Richtung Dernbacher Straße. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang oder den Tätern geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Montabaur zu melden (Telefon: 02602-9226-0). (Quelle: Polizeidirektion Montabaur)