RLP: Verfolgungsjagd mit Auto und zu Fuß – zwei Polizisten verletzt

SPEYER. Am Sonntag, den 13.10.2024, gegen 14.30 Uhr, sollte ein BMW X5 einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrer entzog sich der Kontrolle und flüchtete vor der Streife. Er flüchtete mit über 100 km/h durch die Stadt Speyer über Hanhofen, Harthauen und Dudenhofen. Dabei gefährdete er mehrere Personen.

Im Ortsteil Berghausen konnte der Fahrer seine Flucht nur fortsetzen, indem er eine Kollision mit dem hinter ihm befindlichen Streifenwagen herbeiführte und diesen massiv beschädigte. Ein Polizeibeamter wurde bei dem Aufprall leicht verletzt, war aber weiterhin dienstfähig. Trotz Hinzuziehung weiterer Streifen, konnte der Fahrer zunächst flüchten.

Im Rahmen der Fahndung konnte der beschädigte PKW BMW X5 ohne Insassen in Römerberg am Straßenrand festgestellt werden. Aufgrund eines in Römerberg auffälligen Taxis bestand die Vermutung, dass sich der Täter in diesem befinden könnte, weswegen das Taxi einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte. Letztlich flüchtete der Täter zu Fuß ohne zu bezahlen aus dem Taxi in Richtung der Bahngleise. Die Verfolgung wurde von einer Streife zu Fuß aufgenommen.

Im Rahmen dessen verletzte sich ein weiterer Polizeibeamter. Dieser war im Anschluss nicht mehr dienstfähig. Der 29-jähriger Täter konnte in der Nähe der Straße „Im Holweg“ in Römerberg festgenommen werden. Schlussendlich fuhr der Fahrer ohne Fahrerlaubnis in einem Fahrzeug, welches nicht zugelassen war. Er missachtete jegliche Straßenverordnungen und gefährdete mehrere Teilnehmer im Straßenverkehr. In seinem Fahrzeug konnten Betäubungsmittel und eine Schreckschusswaffe aufgefunden werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 10000 Euro. Der Pkw wurde beschlagnahmt. Weitere Maßnahmen sind Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen und bzw. geschädigte Personen, welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Speyer unter der Telefonnummer 06232/137-0 oder per E-Mail [email protected] zu melden. (Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen)