Chaos im Bürgeramt Trier: SPD fordert dringende Reformen – „Desaster für Bürger und Mitarbeitende“

TRIER. Seit mehr als zwei Jahren herrscht im Bürgeramt Trier ein untragbarer Zustand – das Bürgeramt, einst die „Visitenkarte der Verwaltung“, ist mittlerweile Sinnbild für administrative Missstände. Bürger warten wochen- oder gar monatelang auf einfache Dienstleistungen, und die Mitarbeitenden sind aufgrund der schlechten Arbeitsbedingungen chronisch überlastet. Trotz zahlreicher Diskussionen und Versprechungen des zuständigen Dezernenten blieb eine echte Verbesserung aus. Die Trierer SPD-Fraktion macht nun in einem offenen Antrag für die nächste Stadtratssitzung am 6. November 2024 deutlich: So kann es nicht weitergehen!

Katastrophale Zustände – SPD erhebt schwere Vorwürfe

Besonders drastisch zeigte sich die Misere am 1. Oktober dieses Jahres. Laut SPD-Fraktion entstand an diesem Tag ein „Desaster für Bürger und Mitarbeitende“, das deutlich macht, wie sehr der Alltag in der Behörde außer Kontrolle geraten ist. „Katastrophale Bilder für die Akzeptanz unseres funktionierenden Staates“, so die SPD, waren die Folge. Die Fraktion kritisiert in ihrem Antrag nicht nur den desolaten Zustand, sondern auch das Versagen des zuständigen Dezernenten, der es seit Jahren nicht geschafft habe, tragfähige Lösungen auf den Weg zu bringen.

Die SPD-Fraktion lässt dabei kein gutes Haar an den Verantwortlichen. „Wir trauen den Ankündigungen und Durchhalteparolen des Dezernenten nicht mehr“, heißt es in ihrem Schreiben an den Oberbürgermeister. Diese deutliche Kritik zeigt: Das Vertrauen in die Leitung des Bürgeramts und die Fähigkeit, grundlegende Probleme zu lösen, ist erschüttert.

Klarer Forderungskatalog

Um den Missständen endlich Einhalt zu gebieten, empfiehlt die SPD fünf konkrete Maßnahmen. Diese sollen das Bürgeramt wieder funktionsfähig machen und sowohl Bürger als auch Mitarbeitenden Entlastung bringen:

Parallelstruktur für spontane und termingebundene Besuche: Das Bürgeramt soll täglich für beide Besuchsarten verfügbar sein. Verlängerte Öffnungszeiten: An zwei Abenden in der Woche sollen Bürger bis 19 Uhr Termine wahrnehmen können. Digitale Abholstationen: Dokumente wie Personalausweise sollen künftig bequem an Abholstationen nach dem Vorbild von Packstationen abgeholt werden können. Prozessmanagement: Die Effizienz von Terminvergaben und anderen Abläufen soll engmaschig überwacht und kontinuierlich optimiert werden. Engmaschiges Reporting: Die Verwaltung soll regelmäßig über den Fortschritt dieser Maßnahmen berichten.

Die Verwaltung als „Visitenkarte des Staates“

Die SPD formuliert eine klare Erwartung: Das Bürgeramt muss sich zu einer echten „Visitenkarte“ entwickeln, die den Bürgern einfache und schnelle Zugänge zu Dienstleistungen ermöglicht. Dabei wird vor allem auf Digitalisierung gesetzt, um langfristig Wartezeiten zu minimieren und unnötige Bürokratie zu reduzieren.

Fazit: Der Druck steigt

Die SPD macht mit ihrem Antrag deutlich, dass die Situation im Bürgeramt nicht mehr hinnehmbar ist. Der Oberbürgermeister und die Verwaltung stehen nun in der Pflicht, die dringend notwendigen Reformen umzusetzen. Es bleibt abzuwarten, ob der Stadtrat die Forderungen am 6. November unterstützt und endlich Taten folgen lässt.

(Quelle: Pressmitteilung SPD Stadtratsfraktion)