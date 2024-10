Mädchenfußballmannschaft erfolgreich: Drei Spiele – drei Siege für das Gymnasium Hermeskeil

HERMESKEIL. Die Mädchenfußballmannschaften des Gymnasiums Hermeskeil blicken auf eine beeindruckend erfolgreiche Woche zurück. Im Rahmen des Wettbewerbs „Jugend trainiert für Olympia“ konnten alle drei Teams – die U15, U17 und U20 – ihre Spiele souverän gewinnen und sich für die nächste Runde qualifizieren.

Den Auftakt machte die U15-Mannschaft mit einem überragenden 14:0-Sieg gegen das Gymnasium Konz. Bereits zur Halbzeit lag das Team mit 5:0 in Führung. In der zweiten Hälfte steigerten die Spielerinnen ihre Leistung nochmals, was zu einem rekordverdächtigen Endstand führte. Das hervorragende Zusammenspiel und die Effizienz vor dem Tor waren ausschlaggebend für diesen Erfolg.

Spannender verlief das Spiel der U17-Mannschaft gegen das Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium (DBG) Schweich. Trotz einer frühen 2:0-Führung konnte das Team aus Schweich noch vor der Halbzeit ausgleichen. Doch in der zweiten Hälfte zeigten die Spielerinnen aus Hermeskeil ihren Kampfgeist und nutzten die Fehler der Gegnerinnen gnadenlos aus. Am Ende stand ein verdienter 4:2-Sieg. Die Tore erzielten Annika Schön und Hanna Mendryscha, während Sophia Welter, Mia Philipp und Alina Holzwarth als Vorlagengeberinnen glänzten.

Auch die U20-Fußballerinnen des Gymnasiums Hermeskeil setzten sich am Dienstag, den 01. Oktober, erfolgreich durch. Gegen die starke Mannschaft des Max-Planck-Gymnasiums Trier erzielte Edda Junkes den entscheidenden Treffer. Ihr fulminanter Schuss zum 1:0 sicherte den knappen, aber verdienten Sieg.

Neben dem Einsatz der Spielerinnen ist dieser Erfolg auch den engagierten Betreuern zu verdanken, die mit gezieltem Coaching und motivierendem Einsatz am Spielfeldrand unterstützten. Die nächste Runde findet am 06., 07. und 08. November statt, bei der die Mädchenfußballmannschaften des Gymnasiums Hermeskeil weiterhin um den Einzug in die Endrunde kämpfen werden.

Das Gymnasium Hermeskeil kann stolz auf seine Mädchenmannschaften sein – eine solche Erfolgsserie ist nicht alltäglich und lässt auf weitere Erfolge hoffen.