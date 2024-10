Trierer Fußgängerzone: Pizza-Hut Filiale – Betreiber meldet Insolvenz an

TRIER. Die Betreiberfirma der Pizza-Hut-Filiale in der Brotstraße in Trier, die Allwicher Restaurant GmbH, hat scheinbar finanzielle Schwierigkeiten. Am vergangenen Montag, 30. September 2024, ordnete das Amtsgericht Trier die vorläufige Insolvenzverwaltung an.

Zum vorläufigen Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Alexander Thomas Lamberty ernannt. Ab sofort dürfen finanzielle Entscheidungen der Gesellschaft nur noch mit seiner Zustimmung getroffen werden.

Der Betrieb des Restaurants läuft jedoch vorerst weiter. Für die kommenden drei Monate erhalten die 43 Mitarbeiter, darunter viele Aushilfen, Insolvenzgeld von der Bundesagentur für Arbeit.

Interessant ist, dass die Trierer Pizza-Hut-Filiale derzeit auf der Webseite von Pizza-Hut-Deutschland nicht mehr gelistet wird. Kunden erhalten den Hinweis, dass die nächstgelegenen Standorte in Saarbrücken, Neunkirchen und Kaiserslautern zu finden sind. Der nächste Standort liegt in Wasserbillig, Luxemburg.

Die Zukunft der Trierer Filiale bleibt ungewiss, doch die laufende Insolvenzverwaltung könnte den Weg für eine Rettung ebnen.