Trier: Blandine-Merten-Realschule erfolgreich beim Internationalen Bodensee-Schulcup

TRIER. Am 04.07.2024 belegten die Schülerinnen der Blandine Merten Realschule Trier bei der Schulmeisterschaft des Landes Rheinland-Pfalz in der Leichtathletik (WK U 16) in Konz den Platz 1.

Damit qualifizierten sie sich für den Internationalen Bodensee-Schulcup, der am 27.09.2024 in Lustenau/Vorarlberg stattfand.

Dort traten die Mädchen im Dreikampf, 800-m-Lauf und in den Staffelläufen gegen Teams aus Bayern, Baden-Württemberg, Vorarlberg, St. Gallen und Thurgau an. Mit großem Einsatz in allen Disziplinen erkämpften sie sich zur Freude aller Beteiligten die Bronzemedaille.