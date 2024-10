Mit Cuttermesser bedroht: Versuchte räuberische Erpressung in Niederprüm

NEIDERPRÜM. Wie die Polizei Wittlich mitteilt, wurde am Samstag, 28. September, ein Mann auf dem Parkplatz an der B 410 zwischen Niederprüm und Watzerath (in Fahrtrichtung Watzerath) gegen 22 Uhr Opfer einer versuchten räuberischen Erpressung.

Der Mann saß bei offener Fahrertür in seinem Auto und aß etwas, als ein Rollerfahrer ebenfalls auf den Parkplatz fuhr.

Der Rollerfahrer forderte unter Vorhalt eines Cuttermessers die Herausgabe von Geld. Als der Mann sich weigerte, ließ der Täter von ihm ab und flüchtete in Richtung Watzerath.

Der Rollerfahrer ist männlich, ca. 1,80 m groß, mit durchschnittlicher Statur und sprach Englisch mit Akzent (möglicherweise russisch, ukrainisch oder polnisch).

Zeugen, die möglicherweise Angaben zur Tat oder dem Rollerfahrer machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bitburg unter 06561 9685-0 zu melden.