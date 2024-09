Magisch-buntes Urzeit-Spektakel: Jurassic Lights locken wieder in die Teufelsschlucht

ERNZEN. Das Festival aus Licht und Farben, Musik und Showtheater ist das Highlight des Jahres im Dinosaurierpark Teufelsschlucht und für viele Besucherinnen und Besucher ein Muss. Vom 18. bis 20. Oktober verwandeln aufwendige Lichtinszenierungen die Szenen aus der Erdgeschichte erneut in magische Bilder, dazu gibt es ein hochklassiges Unterhaltungsprogramm und Angebote für alle Altersgruppen.

Mit dem Ticketverkauf werden Spenden für das Nestwärme-Kinderhospiz in Trier gesammelt.

In Pink und Grün strahlt der mannshohe Ammonit mit dem spiralförmigen Gehäuse, der den Besuchern am Beginn des Rundgangs seine vielen Arme entgegenstreckt – ein bizarres Wesen aus einer anderen Welt. Der friedliche Pflanzenfresser Plateosaurus sieht ganz in Violett getaucht eher verträumt aus, während das rote Licht den Raubsaurier Dilophosaurus, der unvermittelt mit weit aufgerissenem Maul aus dem Dunkel tritt, noch gefährlicher wirken lässt als bei Tage. Aus der Ferne ist das Gebrüll eines großen Tieres zu hören – was ist das? Da erklingt Musik, ein vertrautes Stück in knarzigen Tönen mit Tuba und Klarinette, und schon biegt die Band um die Ecke und spielt vor dem Publikum auf.

Solche Eindrücke konnten Besucherinnen und Besucher des Dinosaurierparks bereits in den letzten Jahren während der Abendveranstaltungen sammeln, und an dem erfolgreichen Konzept der Jurassic Lights wird nicht gerüttelt. „Wir haben aber auch den Anspruch, jedes Jahr etwas zu verändern oder etwas Neues zu bringen“, so Bruno Zwank, Geschäftsführer der Felsenland Südeifel Tourismus GmbH und Leiter des Parks. „Und arbeiten dabei fast ausschließlich mit Partnern aus der Region zusammen“.

Lichtkünstler Johannes Mossal aus Alsdorf wird die Urzeit-Szenen im Dinosaurierpark wieder mit aufwendigen Illuminationen raffiniert und effektvoll hervorheben. Bei der Ausleuchtung eines großen Teils der inzwischen rund 180 lebensgroßen Tiermodelle im Park lässt er sich immer wieder Neues einfallen. Ein neuer Gast ist angekündigt: Nachdem 2023 mit dem allen Filmfans bekannten Raptor „Blue“ erstmals ein „lebendiger“ Saurier zu Besuch in Ernzen war, soll ihm in diesem Jahr einer der größten Räuber der Kreidezeit, Tyrannosaurus Rex, als Walking Act von RaptoRex folgen. Das Programm sieht mehrere Auftritte des beeindruckenden Riesen vor.

Im neu errichteten Ausstellungsgebäude ist die Sonderschau „The Big 5+“ über die größten europäischen Raubsaurier an allen Abenden geöffnet. Das wissenschaftliche „Herz“ des Parks, das PaleoLab, bietet Einblicke in die aktuelle paläontologische Forschung, an der das Team seit diesem Jahr intensiver als zuvor beteiligt ist und regelmäßig berichtet. Im benachbarten „Forschercamp“, dem Mitmach-Bereich, werden spezielle Aktionen für Kinder angeboten.

Zu den Jurassic Lights gehört seit jeher auch hochwertige Unterhaltungskunst, wie sie das Stelzentheater Circolo aus Trier verkörpert, und der unberechenbare Dino Rasmus mit seinem überforderten Dompteur darf nicht fehlen. Später am Abend wird Christian Dirr die Zuschauer zum zweiten Mal mit seiner beeindruckenden Feuershow faszinieren. Zu den festen Partnern des Dinosaurierparks gehören auch die erstklassigen Musikerinnen und Musiker von The DingsBooms um Dirk Klinkhammer und Carlos Wagner und, ebenfalls zum zweiten mal dabei, das Gitarrenduo Krödter und Lotsch alias Hanno Ensch und Bruno Zwank.

Veranstaltungsinfos:

Der Dinosaurierpark ist an allen Tagen der „Jurassic Lights“ ab 10 Uhr geöffnet, die Illumination beginnt mit Einbruch der Dunkelheit gegen 19 Uhr und endet um 22 Uhr. Vom frühen bis in den späten Abend sind Musik und Showprogramm zu erleben, für Essen und Getränke sorgt das Team des Parks gemeinsam mit dem Verein „Arenza“ aus Ernzen.

Tickets:

Der Dinosaurierpark bittet alle Besucherinnen und Besucher, Tickets mit einer freiwilligen Spende für das Kinderhospiz von Nestwärme in Trier zu kaufen und damit ein wichtiges Projekt für Familien zu unterstützen.