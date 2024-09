Buntes Jubiläum in Trier-West: 50 Jahre Kindertagesstätte Walburga-Marx-Haus

TRIER. Bei strahlendem Herbstwetter feierte die Kindertagesstätte Walburga-Marx-Haus in Trier-West ihr 50-jähriges Jubiläum. Die Veranstaltung zog zahlreiche Gäste an, darunter viele, die eine besondere Rolle in der Entwicklung der Einrichtung gespielt haben. Beim offiziellen Festakt stand die Bedeutung der Kita für den Stadtteil im Mittelpunkt.

Einrichtungsleiterin Tina Steuer betonte in ihrer Rede, wie viele Menschen zur Geschichte des Walburga-Marx-Hauses beigetragen haben: „Ohne das persönliche Engagement und die Unterstützung so vieler Menschen – von den Erzieherinnen vor Ort über die Leitung des Caritasverbandes bis hin zu den Verantwortlichen in Stadt und Stadtteil – wären wir heute nicht hier.“ Auch Caritasdirektor Bernd Kettern würdigte die Pionierarbeit der damaligen Einrichtungsleiterin Walburga Marx und ihrer Familie für den Stadtteil Trier-West und hob die erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Stadt Trier hervor.

Oberbürgermeister Wolfram Leibe erinnerte daran, dass „mindestens drei Generationen in Trier-West vom großen Engagement der Fachkräfte profitierten und weiter profitieren“. Er lobte auch den 2021 bezogenen Neubau, der nun für 90 Kinder aus dem Stadtteil eine erstklassige Betreuung ermöglicht. Unter den Gratulanten befand sich zudem Peter Surges, der 1. Vorsitzende des Gladiators Trier e.V. Anlässlich des Jubiläums kündigte der Verein eine Kooperation mit der Kita an: Erstmals wird es eine Basketball-AG für die Kita-Kinder geben – ein spannendes Angebot, das den sportlichen Nachwuchs fördern soll.

Ein besonderer Dank ging an die Erzieherinnen und Erzieher der Kita. Florian Klaes, der zuständige Caritas-Abteilungsleiter, würdigte ihren tagtäglichen Einsatz für die Kinder und ihre Kreativität bei der Planung des Jubiläums.

Ein Höhepunkt des Tages war die Enthüllung der größten Geburtstagskerze Triers während einer Kindermesse. Das Kunstwerk entstand in Zusammenarbeit mit dem Konzept-Künstler Laas Koehler sowie den Kita-Kindern, Erzieherinnen und Erziehern sowie Eltern. „Die Kerze wird ihren Platz in der Einrichtung finden und künftig eine besondere Rolle bei den Geburtstagsfeiern der Kinder spielen“, so Tina Steuer.

Nach dem offiziellen Teil verwandelte sich die Feier in ein buntes Jahrmarktfest. Die Kinder konnten sich beim Entenangeln, Kinderschminken, an der Wurfbude oder auf der Hüpfburg austoben. Ein Konzert des Gemeinschaftsorchesters Hochwaldharmonie sorgte für musikalische Unterhaltung, und bei der anschließenden Schlagerparty kam auch das erwachsene Publikum auf seine Kosten. Die Gladiators Trier boten zudem einen Schnuppertag in der Turnhalle an, der großen Anklang fand.

Das Jubiläum war ein voller Erfolg – ein Tag voller Freude, Zusammenhalt und Gemeinschaft, der die Bedeutung der Kindertagesstätte Walburga-Marx-Haus für Trier-West einmal mehr unterstreicht. (Quelle: Caritasverband Trier e. V.)