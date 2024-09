TRIER: Zusammenhang zum Regionalligaspiel? Pkw-Scheibe in der Maarstraße zertrümmert

TRIER. Wie die Polizei Trier mitteilt, kam es am heutigen Samstag, 21.09.24, zwischen 13.00 Uhr und 16.30 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw mit Saarbrücker Kennzeichen, der zu dieser Zeit in der Maarstraße in Trier geparkt war.

An dem Pkw wurde die Heckscheibe durch einen bisher unbekannten Gegenstand eingeschlagen. Aus dem Pkw wurde nichts entwendet.

Ein Zusammenhang zum Regionalligaspiel des SV Eintracht Trier, welches zu dieser Zeit in örtlicher Nähe zum Tatort stattfand, könnte bestehen.

Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Trier zu wenden.