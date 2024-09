O’zapft is! Das Eröffnungswochenende des Bungert Oktoberfests bringt die Wiesn nach Wittlich!

Das Bungert Oktoberfest in Wittlich startet an diesem Wochenende und verspricht wieder einmal pure Festzeltstimmung! Mit zünftiger Musik, leckerem Essen und einer ausgelassenen Atmosphäre lädt das Fest Besucher aller Altersgruppen ein, gemeinsam zu feiern. Freut euch auf tolle Abende voller bayerischer Gemütlichkeit und echter Festfreude – das darf man nicht verpassen! Dieses Programm erwartet euch an diesem Wochenende, 21. bis 23. September auf dem Oktoberfest Wittlich.

FREITAG, 21. September – Fassanstich mit den Wiesnplayboys

O’zapft is! – Wir eröffnen das BUNGERT Oktoberfest 2024 mit einem richtigen Partykracher: die Wiesn Playboys. Die deutsche Entertainment-Band heizt euch ordentlich ein und ist ein Garant für ausgelassene Partystimmung im Festzelt.

Einlass: 18:30 Uhr

Beginn: 19:00 Uhr

SAMSTAG, 22. September – PETER WACKEL und Wiesnplayboys

An diesem Abend bringen die Wiesn Playboys die Menge mit bekannten Ohrwürmern zum Tanzen und Mitfeiern und rocken das Zelt! Mit einer echten Partylegende geht der Abend weiter: Peter Wackel und seine coolen Partysongs sorgen dafür, dass wir so richtig abfeiern. Bei „Schwarze Natascha“ oder „Freitag auf Montag“ schmettert jeder Party Fan den Refrain mit! Einlass: 18:30 Uhr

Beginn: 19:00 Uhr Jetzt Tickets sichern SONNTAG, 23. September – Musikgemeinschaft Bergweiler-Wittlich und Saustark

Erlebt das ultimative Oktoberfest-Feeling, wenn Saustark die Bühne betritt und für ausgelassene Stimmung sorgt! Saustark, das sind Werner (Gipfelgaudi, Aischzeit), Bernie (Gipfelgaudi) und Markus (Aischzeit). Freut euch auf saustarke, handgemachte musikalische Vielfalt aus Rock, Pop, Schlager und Volksmusik.

Einlass: 11:30 Uhr // 12:00 Uhr Musikgemeinschaft Bergweiler-Wittlich // 15:00 Uhr Saustark