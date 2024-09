Gefahr für sich und andere: Betrunkene Randalierer in Luxemburg in Arrest gebracht

LUXEMBURG. In den vergangenen Stunden wurden der Police Grand-Ducale mehrere Personen aufgrund ihres auffälligen und zudem alkoholisierten Zustandes gemeldet. Da die angetroffenen Personen in allen Fällen die öffentliche Ordnung störten und in ihrem Zustand eine Gefahr für sich und andere darstellten, wurden sie nach ärztlicher Untersuchung zur Ausnüchterung im Arrest untergebracht.

So wurde am Abend des 18.9.2024, gegen 20.15 Uhr, eine Frau in einem Lokal der Avenue de la Liberté in Niederkorn gemeldet, die mit Gegenständen um sich werfen würde. Eine Polizeistreife konnte die offensichtlich alkoholisierte Frau vor Ort antreffen. Aufgrund ihres Zustandes und da sie sie eine Gefahr für sich und für Dritte darstellte, wurde sie in den Arrest gebracht.

In der Nacht zum 19.9.2024 wurde eine Polizeistreife in der Rue de Strasbourg im hauptstädtischen Bahnhofsviertel auf zwei Männer aufmerksam, die sich schlugen. Die Beamten trennten die beiden voneinander. Einer der Männer, der offensichtlich alkoholisiert war, verhielt sich gegenüber den Beamten unkooperativ und beleidigte sie. Er wurde daraufhin nach ärztlicher Untersuchung in den Arrest untergebracht. Protokoll wurde erstellt. (Quelle: Police Grand-Ducale)