Brutale Massenschlägerei vor Club „Toni“ und in der Sternstraße – Ein Mann schwer verletzt

TRIER. Blutige Szenen in der Nacht zum Sonntag vor dem Club „Toni“ am Domfreihof in Trier und in der Sternstraße! Gegen 3:30 Uhr kam es zu einer massiven Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, bei der ein Mann schwer verletzt wurde, wie die Polizei auf lokalo.de Nachfrage mitteilt.

Laut Informationen der Polizei Trier, eskalierte zunächst ein Streit im Club und verlagerte sich anschließend nach draußen. Augenzeugen riefen die Polizei und berichteten von einer Schlägerei mit rund 10 Beteiligten. Als die Beamten vor Ort eintrafen, bot sich ihnen ein erschreckendes Bild: Ein Mann lag schwer verletzt und bewusstlos auf dem Boden. Die mutmaßlichen Täter waren jedoch bereits geflüchtet.

Das Opfer, dessen Zustand als kritisch beschrieben wurde, musste sofort von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht werden. Zahlreiche Zeugen und Verwandte des Opfers erschwerten die Arbeit der Polizei vor Ort, was die Ermittlungen nach Angaben der Beamten deutlich behinderte.

Durch eine schnelle Fahndung konnten jedoch drei Verdächtige in der Nähe des Tatorts aufgegriffen werden. Ob diese tatsächlich für die brutale Attacke verantwortlich sind, bleibt jedoch unklar, da der genaue Ablauf der Auseinandersetzung sowohl im Club als auch auf der Straße noch nicht vollständig geklärt sei, so eine Sprecherin der Polizei.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Weitere Informationen, insbesondere zu den Hintergründen und den Tatbeteiligungen, können laut den Ermittlern derzeit nicht gegeben werden. Die Ermittlungen laufen jedoch auf Hochtouren.