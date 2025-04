Region: Vandalen schmeißen Schaufenster mehrerer Geschäfte ein

IDAR-OBERSTEIN. Am 5.4.2025 kam es zwischen 2.10 und 2.30 Uhr in der Fußgängerzone des Stadteils Oberstein und in der Straße Schönlautenbach zu mehreren Fällen von Vandalismus. Hierbei warf der bisher unbekannte Tatverdächtige mit Steinen die Schaufenster von insgesamt drei Geschäften ein.

Eine unmittelbar durchgeführte Fahndung durch Kräfte der Polizeiinspektion Idar-Oberstein führte nicht zum Antreffen des Tatverdächtigen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen (Telefon: 06781/561-0, E-Mail: [email protected]). (Quelle: Polizeidirektion Trier)