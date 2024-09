Einbruch im Eifelkreis: Unbekannte stehlen kompletten Tresor mit Schmuck

MALBERGWEICH. Unbekannte Täter verschafften sich am gestrigen Montag in der Zeit von 14.30 Uhr bis 16.57 Uhr durch Aufhebeln eines Fensters Zugang zu einem Haus in Malbergweich, Ortsteil Staffelstein. Die Täter durchsuchten die einzelnen Räume im Haus und entwendeten Bargeld, hochwertige Armbanduhren sowie weiteren Damenschmuck.

Ein freistehender Tresor, der ebenfalls Schmuck und Bargeld enthielt, wurde komplett entwendet. Der Schaden durch das entwendete Gut bewegt sich im hohen fünfstelligen Eurobereich. Weiterhin wurden bei dem Abtransport des Tresors und bei der Durchsuchung der Räume beträchtliche Beschädigungen am Haus verursacht.

Hinweise bitte an die Polizei Bitburg (Telefon: 06561/96850). (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)