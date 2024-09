Naturparke in der Großregion: Deutsches Wandersiegel für Nat’Our Route 5

IRREL. Die Naturparke in der Grenzregion leisten einen signifikanten Beitrag zur Erholung und Gesundheitsvorsorge der Menschen, etwa mit zertifizierten Premiumwanderwegen des Naturwanderpark delux. Einer davon ist die Nat’Our Route 5 in den Naturparken Südeifel und Our (Luxemburg).

Das Deutsche Wanderinstitut hat den etwas mehr als 12 Kilometer langen Rundweg im Ourtal, der durch Luxemburg und Deutschland verläuft, im Sommer 2024 zum vierten Mal mit dem Deutschen Wandersiegel ausgezeichnet. Die Erlebnispunktzahl hat sich um vier Zähler auf 91 Erlebnispunkte erhöht, es können maximal 100 Erlebnispunkte erreicht werden. Damit hat die Nat’Our Route 5 seit der ersten Zertifizierung im Jahr 2015 neun Erlebnispunkte dazugewonnen.

Dass bei der aktuellen Zertifizierung diese hohe Punktzahl erreicht wurde, ist unter anderem auf die Aufwertung der Staumauer im luxemburgischen Vianden durch das Riesen-Graffiti des Künstlers Klaus Dauven zurückzuführen und die sehr gut getaktete ÖPNV-Verbindung. Die Bushaltestelle „Vianden, Aale Moart“ befindet sich direkt am Startpunkt des Wegs in Vianden, die zweite Bushaltestelle, „Bivels, Bei der Kiirch“, befindet sich auch direkt am Weg. Dieses sehr gute Ergebnis ist auch auf das Engagement der ehrenamtlichen Wegepaten auf Deutscher Seite und der Wegewarte von Office Régional du Tourisme Éislek auf luxemburgischer Seite zurückzuführen.

Wer sich umfassend über die Premiumwanderwege informieren will, sollte die Webseite des Naturwanderpark delux unter www.naturwanderpark.eu besuchen. Fast alle Premiumwege führen durch die Naturparke Nord- und Südeifel, Naturpark Our (Luxemburg) und Natur- & Geopark Mëllerdall (Luxemburg), die geprägt sind von dichten Wäldern, aber auch weiten Wiesen, tiefen Tälern, geheimnisvollen Schluchten und bizarren Felsformationen. Die Naturparke überzeugen mit einem besonders wertvollen und schützenswerten Natur- und Kulturerbe, welches die Regionen über die Grenzen hinweg bekannt macht.

Über den Naturpark Südeifel:

Der Naturpark Südeifel ist ein Schutzgebiet mit einer Fläche von 432 Quadratkilometern in der Eifel, das sich wegen seiner landschaftlichen Vielfalt und dem damit verbundenen Artenreichtum der hier beheimateten Flora und Fauna für ein intensives Naturerleben besonders eignet. Er gehört zu den attraktivsten Landschaften Deutschlands, diese sind durch 16 Nationalparke, 18 Biosphärenreservate und 104 Naturparke geschützt. Natur ist dabei nicht nur Kulisse für touristische Aktivitäten, sondern Grundlage für einen großen Bereich des Tourismus. Denn diese als Nationale Naturlandschaften bezeichneten Schutzgebiete halten für touristische Gäste und Einheimische viele nachhaltige Möglichkeiten bereit, Natur zu erleben und sich in ihr zu erholen, ohne die Natur-Werte zu gefährden. (Quelle: Zweckverband Naturpark Südeifel ZV)