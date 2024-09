Second-Hand-Kaufhaus Wittlich: Für preisbewusste Käufer und soziale Integration

WITTLICH. Anfang September öffnete nach umfangreichen Renovierungsarbeiten das neue Second-Hand-Kaufhaus in Wittlich seine Türen und bereits am ersten Tag wurde es von der Bevölkerung begeistert angenommen. Das Kaufhaus, ein gemeinschaftliches Projekt des Überbetrieblichen Ausbildungszentrums (ÜAZ) Wittlich in Kooperation mit dem Jobcenter Bernkastel-Wittlich, bietet nicht nur günstige Einkaufsmöglichkeiten, sondern auch eine wichtige Chance für viele Menschen, wieder Fuß im Arbeitsmarkt zu fassen.

Im Rahmen des Projekts haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Möglichkeit, wertvolle Erfahrungen in den Bereichen Verkauf, Lagerwirtschaft, Möbelaufbereitung und Hauswirtschaft zu sammeln. Diese praxisnahen Tätigkeiten sollen ihnen helfen, ihre Qualifikationen zu erweitern und so den Wiedereinstieg in den ersten Arbeitsmarkt zu erleichtern.

Die Waren im Second-Hand-Kaufhaus stammen ausschließlich aus Spenden der Bevölkerung, was dem Projekt eine besondere gesellschaftliche Bedeutung verleiht. Diese Spenden ermöglichen nicht nur das Angebot preiswerter und nachhaltiger Produkte, sondern tragen auch dazu bei, Ressourcen zu schonen und soziale Verantwortung zu übernehmen. Zudem ist geplant, das Sortiment durch Produkte zu erweitern, welche von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern selbst hergestellt werden.

Besonders hervorzuheben ist, dass die Verkaufserlöse des Kaufhauses gemeinnützigen Organisationen zugutekommen. Einrichtungen, die an einer Spendenvergabe interessiert sind und die entsprechenden steuerlichen Voraussetzungen erfüllen, können sich gerne beim ÜAZ-Wittlich melden, um bei der Auswahl berücksichtigt zu werden. Weitere Information finden Interessierte unter www.ueazwittlich.de/second-hand-kaufhaus.

Das neue Second-Hand-Kaufhaus ist somit nicht nur ein Ort für preisbewusste Käufer, sondern auch ein wichtiger Baustein für soziale Integration und Unterstützung in unserer Region. Durch das gemeinsame Engagement des ÜAZ-Wittlich, des Jobcenters Bernkastel-Wittlich und der gesamten Bevölkerung entsteht ein Projekt, welches Chancen bietet, Zusammenhalt fördert und die Gemeinschaft stärkt.

Weitere Sachspenden für das Kaufhaus werden gerne nach vorheriger Absprache entgegen genommen. Das Kaufhaus in der Max-Planck-Str. 1 in Wittlich ist montags bis donnerstags von 9.00 Uhr bis 15.00 Uhr geöffnet. (Quelle: Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich)